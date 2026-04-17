トレンド感のある目もとを簡単に叶えたい方に注目♡KATEから人気アイシャドウシリーズの新色＆限定色が登場しました。透け感ブラウンで自然に目もとを強調する「メロウブラウンアイズ」と、質感コントラストで印象的な目もとを作る「ポッピングシルエットシャドウ」。さらに眉メイクも進化し、毎日のメイクがもっと楽しくなるラインアップです。 抜け感を叶える新作ブラウンアイ 「メロウブラウンアイズ」は、透