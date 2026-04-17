2月のミラノ・コルティナ五輪ではフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いた“りくりゅう”こと三浦璃来（24）と木原龍一（33）が今シーズンをもって引退することを17日、それぞれのインスタグラムで発表した。日本ペアの歴史を塗り替えてきたペアの引退に著名人からもねぎらいの声が上がっている。木原とペアを組んでいたこともあり、ミラノ五輪の解説で注目を浴びた元フィギュアスケーターの高橋成美さんは「これからもず