ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した愛称「りくりゅう」の三浦璃来（24）と木原龍一（33）＝ともに木下グループ＝が17日、今季限りで現役を引退すると発表した。