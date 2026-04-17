TBSの朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）が17日に放送され、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）の引退表明を速報で伝えた。午前7時17分過ぎ、江藤愛アナウンサーが「ここで速報です。先ほど、りくりゅうペア、三浦璃来選手、木原龍一選手がそれぞれSNSを更新し、今シーズンをもって引退することを発表し