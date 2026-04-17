２がつのミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（２４）木原龍一（３３）組＝ともに木下グループ＝が１７日、今季限りで現役を引退すると発表した。２人はそれぞれのインスタグラムに連名で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございまし