市街地を迂回するルートで混雑緩和福島県いわき市内を通る県道14号「いわき石川線」のバイパス区間「石川バイパス」が、2026年夏を目処に全線開通すると発表されました。本格的な供用が始まることで周辺にどのような効果をもたらすのでしょうか。いわき石川線（県道14号線）は、福島県いわき市と石川郡石川町を結ぶ延長約54kmの主要地方道（県道）です。【画像】超便利!? これが福島“横断”便利ルートの「新バイパス」で