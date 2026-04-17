4月16日（木）に放送した「カンブリア宮殿【消費者がボス！常識を覆すマーケティング術】」（毎週木曜 夜11時06分）を、「テレ東BIZ」で配信中！【動画】消費者がボス！「P＆G」常識を覆すマーケティング術洗濯用洗剤 「アリエール」や消臭・芳香剤「ファブリーズ」などで知られる「P＆G」。理念は、「消費者がボス」。そのマーケティング術に迫る。消費者の潜在意識まで読み取る！最強のマーケティング術P＆Gの理念は「消費者がボ