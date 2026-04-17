2026年４月16日、サンフレッチェ広島の初代監督だった今西和男さんが同日未明に肺炎で死去。85歳だった。これを受け、日本サッカー協会（JFA）の相談役である川淵三郎氏がコメントを発表した。「今西さんの訃報に接し、僕より早く逝ってしまうなんて『それはないよ』と言いたい気持ちです。彼が日本サッカー界に与えた影響は絶大なものがあります。その一つを挙げるとしたら、人間性を鋭く見抜く目です。マツダサッカークラブ