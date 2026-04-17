フィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルに輝いた三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）が１７日、現役引退を発表した。三浦と木原はインスタグラムで「今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。やり切った気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です」などと連名でコメントした。