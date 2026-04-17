サッカーの欧州カンファレンスリーグは16日、各地で準々決勝第2戦が行われ、クリスタルパレス（イングランド）の鎌田大地はアウェーのフィオレンティナ（イタリア）戦にフル出場した。チームは1―2で敗れたが、2戦合計4―2で4強入りした。佐野海舟らのマインツ（ドイツ）はアウェーでストラスブール（フランス）に0―4で敗れ、合計2―4で敗退。佐野海はフル出場、川崎颯太は後半27分までプレーした。毎熊晟矢らのAZアルクマー