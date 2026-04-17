約357万社あると言われている日本の中小企業。その中でA社という製造業の中小企業に注目が集まっている。なぜなら、日本の防衛装備品を製造するためには、そのA社でしか作れない部品があるからだ……。 政府が重点支援を進める「戦略17分野」には「防衛産業」が含まれており、A社のような高度な技術を持つ中小企業の存在感は確実に高まっています。もともとA社は防衛産業とは縁もゆかりもない製造業で生き抜いてきました。し