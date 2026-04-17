トランプ米大統領イランが「核の塵」を我々に引き渡すことに合意した トランプ米大統領はイラン側が「ホルムズ海峡の解放」や「石油無償供与」など長い間抵抗してきた条件に同意したと主張。イランとの協議は今週末にも開かれる見通しで、合意に署名できるならトランプ自身がパキスタン首都イスラマバードに行く可能性を示唆した。 トランプ氏はイランが「核の塵」を我々に引き渡すことで合意したとコメント。「核の