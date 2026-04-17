ＮＹ原油時間外下落、トランプ「イランが濃縮ウランの引き渡しに同意」 東京時間07:27現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝93.33（-1.36-1.44%） トランプ氏が「イランが濃縮ウランの引き渡しに同意した」と述べた。ただ、イラン側は認めていない。