米株価指数先物上昇、トランプ「イランが濃縮ウランの引き渡しに同意」 東京時間07:27現在 ダウ平均先物JUN 26月限48837.00（+70.00+0.14%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7080.75（+3.75+0.05%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限26476.50（-10.75-0.04%） 米株先物は上昇。トランプ氏が「イランが濃縮ウランの引き渡しに同意した」と述べたことで、米イラン停戦への期待が広がっている。ただ、イラン側は認めて