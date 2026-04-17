イラントランプ氏の「核の塵」発言を否定、また嘘ついた トランプ米大統領がイランが「核の塵」を米国に引き渡すことで合意したとコメント。「核の塵」とは米国の空爆によって地中深くに埋もれた高濃縮ウランを指す。 ただ、イラン側は核物資移送について米国と一切交渉していないと否定。またしても嘘だと米国を非難した。