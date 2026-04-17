街の本当にウマ過ぎるグルメを発掘する新プロジェクトが始動！しかし、あまりにも厳格な審査基準をめぐって、ぽっちゃり芸人同士が仲間割れする事態に…。 【TVer】ぽっちゃり芸人が選んだ「ぽちゃらんガイド2026」韓国料理編、第1位はトロトロの……!? 本当にウマいモノを知り過ぎた関西ぽっちゃり芸人たちが、街のウマ過ぎる食べ物を調査し、「ミシュランガイド」ならぬ「ぽちゃらんガイド」に掲載するお店を決定するプ