グラビア界で注目を集める宮嶋くるみ（22）のデジタル写真集『はる、風。』が、17日に小学館の新レーベル「ななグラ」第4弾として発売される。小説のようにページをめくる感覚をコンセプトにした同レーベルの世界観の中で、宮嶋の“今”が切り取られている。【写真】日差しに照らされながら美ボディを披露した宮嶋くるみ宮嶋くるみは2004年1月4日生まれ、福島県出身。2023年に美少女図鑑AWARD審査員特別賞を受賞し、2024年には