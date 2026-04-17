ブルワーズ戦の7回、遊ゴロに倒れるブルージェイズ・岡本＝ミルウォーキー（共同）【ミルウォーキー共同】米大リーグは16日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はミルウォーキーでのブルワーズ戦に「6番・一塁」で出場し、4打数無安打だった。試合は1―2で敗れた。ホワイトソックスの村上はレイズ戦に「3番・一塁」で出場し、4打数無安打。チームは3―5で負け、3連敗となった。大谷らのドジャースは試合がなかった。