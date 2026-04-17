ゴールを決めたフライブルクの鈴木唯人＝16日、スペイン・ビゴ（ロイター＝共同）【ロンドン共同】サッカーの欧州リーグは16日、各地で準々決勝第2戦が行われ、フライブルク（ドイツ）の鈴木唯人は敵地のセルタ（スペイン）戦で2得点し、フル出場で3―1の快勝に導いた。チームは2戦合計6―1で突破し、準決勝はブラガ（ポルトガル）と顔を合わせる。準決勝のもう1カードはノッティンガム・フォレスト―アストンビラのイングラン