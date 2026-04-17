お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之の妻でフリーアナウンサーの青木裕子が16日、自身のインスタグラムを更新。「長男が小学校を卒業しました」と報告し、当日の“思い出ショット”などを披露した。【写真】「卒業式には、思いを込めたジュエリーたちを」夫・矢部からのダイヤのピアスや父からもらった指輪「6年ってあっという間ですね。楽しい楽しい6年間でした」と振り返り、卒業式後に大好きなママ友たちと自宅で乾杯