[4.16 ECL準々決勝第2戦 ストラスブール 4-0 マインツ]UEFAカンファレンスリーグ(ECL)準々決勝第2戦が16日に開催され、マインツ(ドイツ)は敵地でストラスブール(フランス)に0-4で敗れた。2試合合計2-4と逆転され、ベスト8敗退。MF佐野海舟はスタメン出場し、90分間プレーした。同じく先発出場したMF川崎颯太は後半27分に途中交代となっている。9日に行われた第1戦は、佐野のスーパーゴールなどでホームのマインツが2-0で勝利。