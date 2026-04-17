[4.16 ECL準々決勝 フィオレンティーナ 2-1 クリスタル・パレス]UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)は16日、準々決勝第2戦を行い、MF鎌田大地所属のクリスタル・パレス(イングランド)はフィオレンティーナ(イタリア)を2戦合計スコア4-2で破り、ベスト4進出を決めた。鎌田はフル出場でクラブ史上初の快挙に貢献した。クリスタル・パレスはホームでの第1戦を3-0で勝利し、敵地フィレンツェでのアウェーゲームへ。ECLで2試