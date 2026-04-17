開催：2026.4.17 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 10 - 9 [ロイヤルズ] MLBの試合が17日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとロイヤルズが対戦した。 タイガースの先発投手はケイデル・モンテロ、対するロイヤルズの先発投手はクリス・バビクで試合は開始した。 2回裏、7番 スペンサー・トーケルソン 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベӦ