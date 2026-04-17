開催：2026.4.17 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 6 - 9 [レンジャーズ] MLBの試合が17日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとレンジャーズが対戦した。 アスレチックスの先発投手はジェーコブ・ロペス、対するレンジャーズの先発投手はジャック・ライターで試合は開始した。 3回表、1番 ブランドン・ニモ 4球目を打ってセカン