サントリーホールディングスが、第一三共が持つ第一三共ヘルスケアの全株式を取得し、完全子会社化すると発表した。株式譲渡は3回に分けて実行され、それぞれ6月1日（30%）、2027年の同日（40％）、2029年の同日（30%）を予定。取得額は2465億円。【画像をもっと見る】第一三共ヘルスケアは、2005年に設立された第一三共グループの医薬品メーカーで、「ルル」「ロキソニン」「ミノン（MINON）」「クリーンデンタル」といったブ