韓国発コスメブランド「ティルティル（TIRTIR）」が、人気のカラー補整ベース「マスクフィットトーンアップエッセンス」（30mL 2970円）から透明感を仕込む新色「マスクフィットトーンアップエッセンス ブルー」を発売する。Qoo10、Amazon、楽天市場、その他ECショップでは販売中で、ドン・キホーテ、PLAZA、ロフト、その他バラエティショップでは4月18日から取り扱う。【画像をもっと見る】マスクフィットトーンアップエッセ