17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比200円安の5万9390円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 61791.55円ボリンジャーバンド3σ 59518.34円16日日経平均株価現物終値 59390.00円17日夜間取引終値 59363.43円ボリンジャーバンド2σ 58390.00円5日移動平均 56935.32円ボリンジャーバンド1σ 56325.00円一目均衡表・転換線 5