17日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比6.0ポイント高の3817ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3947.87ポイントボリンジャーバンド3σ 3850.46ポイントボリンジャーバンド2σ 3817.00ポイント17日夜間取引終値 3814.46ポイント16日TOPIX現物終値 3781.60ポイント5日移動平均 3753.06ポイントボリンジャーバンド1σ 3729.