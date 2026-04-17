17日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比22ポイント安の770ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 820.10ポイントボリンジャーバンド3σ 796.07ポイントボリンジャーバンド2σ 791.00ポイント16日東証グロース市場250指数現物終値 774.20ポイント5日移動平均 772.03ポイントボリンジャーバンド1σ 7