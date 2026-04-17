漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」。この度、本大会の開催に合わせ、昨年に引き続きアサヒビールが冠スポンサーとして特別協賛することが決定。そして、昨年の第一回大会で初代王者に輝いたニッポンの社長による冠特番「トラニツバサ」の放送が決定。放送日時は日本テレビにて4月17日（金）24:30〜24:59、4月24日（金）24:30〜24:59