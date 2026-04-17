◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-3阪神(16日、甲子園球場)甲子園球場での阪神と巨人の1戦は10試合連続で1点差となりました。巨人は初回にダルベック選手の3ランで先制すると、先発の田中将大投手が佐藤輝明選手から2ラン浴びて1点差へ。その後互いに1点を取り合い、巨人が1点差のまま試合を制しました。これで甲子園での両チームの対戦は、昨年の5月21日から10試合連続で1点差の決着。対戦成績では両チーム5勝5敗と競り合っています。