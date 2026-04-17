【頂への道しるべ】史上最大のスケールで幕を開ける今大会は、さまざまな記録が塗り替えられそうだ。初の3カ国共催に加え、出場国は32から48へと大幅に拡大。全104試合が行われ、頂点への道のりも前回より1試合多い8試合が必要となる。移動距離も含め、かつてないタフさが求められる過酷な大会となるだろう。得点に目を向けると、規模の拡大は記録更新を加速させる。前回カタール大会の1大会最多172得点はもとより、個人の記