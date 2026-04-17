人気お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之が13日、ラジオ番組『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』（TBS系）に出演し、合格した大学が日本大学芸術学部であると公表。すでに創価大学を卒業した土屋は編入の形で入学し、この春より講義に通っており、この日も出演前に1限を受講してきたことを明かしていた。土屋のようにタレントとして一定の成功を収めたのちに大学・大学院に挑戦する人も少なくない。中には入学後、学びで得たものを生か