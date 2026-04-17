全国の鉄道事業者と各鉄道協会はこのほど、一体となってカスタマーハラスメント（カスハラ）対策に取り組むべく、カスハラ防止に向けた啓発ポスターの掲出を発表した。カスハラとは、顧客や消費者がその立場を利用して、企業や従業員に悪質なクレームや過剰な要求するもの。共同の発表資料では「お客さまへ継続的に安全で質の高いサービスを提供していくために、お客さまからのご意見・ご要望に対して、これからも真摯に対応し