「ピンクは可愛くなりすぎる気がして、なかなか選べない」――そんなふうに感じている大人世代も多いのでは。色味やシルエット、素材感を意識して選べば、ピンクは上品に着こなせる頼れるカラーになるかも。そこで今回は【ハニーズ】とハニーズの一部店舗でも買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、落ち着いた色味やきれいめなデザインで大人でも取り入れやすい「上品アイテム