２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組らのオフショットが公開された。１６日までにインスタグラムで「ｐｈｏｔｏｓｗｉｔｈｔｈｅｓｔａｒｓ」「＃ｓｏｉ２０２６＃ｓｏｉｊａｐａｎ＃ｆｉｇｕｒｅｓｋａｔｅ」とアイスショーの舞台裏を投稿したのは、森口澄士と「ゆなすみ」ペアでミラノ五輪に出場した長岡柚奈。りくりゅう