無神経な母の「アドバイス」を長年受け流し続けていた私ですが、その「アドバイス」が私の息子にまで向けられることに。筆者の友人F子が経験したエピソードを紹介いたします。 欠点を突く一言が毒のように 私の母は悪気無く、人の欠点を突くことがあります。しかし、その言葉に幼い私は傷つき、母の「不器用」という言葉のせいで自分は不器用だと自信を持てないまま成長しました。大人になってからは傷つくことは無くなり