女優の吉瀬美智子(51)が9日、自身のインスタグラムを更新し、子役だった女優と16年ぶりに再会したことを明かした。 【写真】吉瀬“先生”は変わってない…「れもん」ちゃんはすっかり大人！ 女優の杏花（きょうか＝26）との2ショットを掲載。「2010年放送『ハガネの女』で生徒役だった杏花ちゃんとなんと16年ぶりに再会」と報告した。「れもんちゃん役は本当に印象深くて、今でも特に忘れられない存在もう、ほんとに親心だ