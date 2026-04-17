浦和の田口禎則「人間として成長できたと思うし、人生観も変わりましたね」Jリーグの前身、日本サッカーリーグ（JSL）でプレーしていた往時から、DF田口禎則には“悪役”のイメージが付いて回った。審判突き飛ばしにラフプレー、度重なる警告と退場……。しかし浦和レッズに移籍して2年目の1995年、ドイツ人監督の着任とともに反則をしない屈強なストッパーに生まれ変わり、チームの大躍進にひと役買った。（取材・文＝河野 正）