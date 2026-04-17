帝京長岡の児山雅稀「きょうは本当に忘れられない試合になりました」4月4日に開幕をした高円宮杯プレミアリーグと全国7地域のプリンスリーグ。ここではリーグ戦で躍動を見せた選手を紹介していきたい。今回はプレミアEAST第2節・帝京長岡vs鹿島アントラーズユースから。2-4の敗戦を喫した帝京長岡だが、2年生エースストライカー・児山雅稀は90分間を通して大きく成長をした。屈強なフィジカルを生かしたポストプレー、前への推