アメリカの商品先物取引委員会が、イラン攻撃をめぐるトランプ大統領の方針転換の直前に原油先物市場で不審な取引があったとして、調査を進めているとアメリカメディアが報じました。ブルームバーグは15日、イラン攻撃をめぐりトランプ大統領が重要な発表を行う直前に原油先物市場で取引量が急増したとして、商品先物取引委員会が少なくとも2件について調査を進めていると報じました。先月23日には、トランプ氏がイランの発電所へ