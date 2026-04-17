今、あるメディアが冬の時代を迎えている。それは『論壇誌』。政治や時事問題などに対しての評論、論文を掲載、また議論を交わす紙媒体で、言論誌とも呼ばれているが、近年、発行部数の減少、休刊や廃刊が相次いでいる。【映像】近年、休刊・廃刊した“論壇誌”（一覧）そして3月をもって、休刊となったのが、『情況』だ。1968年に創刊。左派のイデオロギーをもつ有識者などが多く執筆する誌面づくりだったが、その後サブカル