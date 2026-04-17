テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜後9：00）が、きょう17日に放送される。大ブレイク中のM!LKほか、豪華7組が出演する。【写真】M!LK、anoら今週の『Mステ』出演アーティストM!LKは「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」の2曲をパフォーマンス。メジャー8thシングルにして初の両A面シングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」を2月18日に発売。大ヒット中の2曲をパフォーマンスすることについて、「