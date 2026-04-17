虎視眈々と逆転を狙っていた。セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）が4月16日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズの第1試合に登板。南場で3連続アガリを決め、一気にトップへ駆け上がった。【映像】元太、南場の3連続アガリの逆転劇当試合は、起家から竹内、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）、BEAST X・中田花奈（連盟）、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）の並びでスタート。東2局1本場、竹内が