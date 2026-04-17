求人サイト「Ｉｎｄｅｅｄ（インディード）」は２０日からサッカー日本代表ＭＦ堂安律（２７）が出演する新テレビＣＭ「堂安律は、ひとりじゃない。」を全国で放送する。ＣＭでは、Ｉｎｄｅｅｄがメインスポンサーを務めるドイツ１部リーグのアイントラハト・フランクフルトに所属する堂安律に加え、チーム専属メディカルトレーナーの黒川孝一氏、堂安律の専属シェフの高見光氏、マネジメントの杉本啓氏の“チーム堂安”が出演