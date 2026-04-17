俳優でタレント松尾貴史（65）が16日、Xを更新。現役自衛官が12日の自民党大会で「君が代」を歌唱したことに自衛隊法抵触の疑いも含めて批判が強まっている問題に件に対する小泉進次郎防衛相の説明に、痛烈なツッコミを入れた。小泉進次郎防衛相は14日の参院外交防衛委員会で、陸上自衛隊中央音楽隊のソプラノ歌手である女性3等陸曹が12日の自民党大会に出席し、君が代を斉唱したことに関して、自衛官の政治的行為を制限する自衛隊