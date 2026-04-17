つい先日桜が開花したと思いきや、もう初夏の気配を感じるようになってきました。このまま、あっという間に夏になっていくのでしょう。まだまだ朝晩は涼しいものの、日中は汗ばむような気温の日もずいぶんと多くなりましたが、そこで気になってくるのがニオイをはじめとした清潔感の問題です。せっかくおしゃれしたり、あるいはビシッとスーツでキメたりしても清潔感がないとすべてが台なし。その人の印象を180度変えてしまうほど