はごろもフーズは、有村架純さんがイメージキャラクターを務めるシーチキンの新CM「シーチキン食堂 王道ベジサラスパ」篇、「シーチキン食堂 まかないメニュー」篇を4月17日から同社ホームページ特設サイトおよびYouTube公式サイトで公開する。「シーチキン食堂 王道ベジサラスパ」篇は4月20日から全国でテレビ放映を開始、「シーチキン食堂 まかないメニュー」篇は今秋の放映を予定している。新CMは、“シーチキンで今日を