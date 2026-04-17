イビススタイルズ東京ベイは、朝食ビュッフェ「STREATS」に体験型調理ロボット「クレープロボットQ Fun」を導入する。生地を流し込み、のばし、焼き上げ、焼き上がった生地を皿に載せるまでの一連の調理過程を自動で行う。指定位置に皿を置くだけで調理が始まり、様子はディスプレイからリアルタイムで確認できる。焼き上がり後は好みのトッピングで仕上げる。このほか、生の生地からワッフルメーカーで焼き上がりを楽しめるクロッ