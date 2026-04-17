さまざまな料理道具が集まる浅草・かっぱ橋道具街にあるお箸屋さん。各地の料亭からレストランから食堂まで、さまざまな形態・業種の割り箸についての歴史や文化について教えてもらいました。「素材」に今が映り「形」に美が宿る割り箸の話を伺ったのは、合羽橋の専門店『はし藤本店』の社長・上中さんと広報・中田さん。森から手元までが仕事の範疇、樹木の話で盛り上がりました。「割り箸ってきれいにふたつに割れるものと、割れ